Governo amplia a oferta de leitos para Covid-19 em Serra Talhada

O Sertão pernambucano passou a contar com novos leitos de terapia intensiva para o tratamento de pacientes da Covid-19. A novidade faz parte do processo de readequação do Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), localizado no município de Serra Talhada, atendendo ao plano de contingência do Governo de Pernambuco. A unidade conta, desde da última terça-feira (16), com 10 leitos de UTI.

Com isso, a região passa a oferecer leitos com maior capacidade de resolução para atender os casos mais graves da doença, ampliando o atendimento especializado na região.

Os leitos ofertados no hospital estão sendo regulados por meio da Central de Regulação de Leitos do Estado.