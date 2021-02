Governo antecipa pagamento do PIS-PASEP para milhões de trabalhadores já com novo valor de até R$ 1.100,00; confira calendário e quem tem direito de receber

A Caixa Econômica e o Banco do Brasil anteciparam a data de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2020/2021 para trabalhadores nascidos em maio e junho.

De acordo com o Diário Oficial da União, publicado nesta sexta-feira (5), o PIS será liberado para os nascidos em março, abril, maio e junho, a partir de 11 de fevereiro. Quanto ao Pasep, os servidores com final de inscrição 6, 7, 8 e 9 também recebem a partir da mesma data, 11 de fevereiro.

Como saber se tenho direito ao PIS/Pasep pela internet?

Com o novo calendário, os trabalhadores com direito ao abono salarial receberão o crédito em conta a partir de 9 de fevereiro, caso sejam correntistas da Caixa, referente ao PIS, ou participantes correntistas do Banco do Brasil, no caso do Pasep.

Calendário de Pagamento PIS/Pasep 2020-2021

PIS Nascidos em julho Início do pagamento: 16 de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em agosto Início do pagamento: 18 de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em setembro Início do pagamento: 15 de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em outubro Início do pagamento: 14 de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em novembro Início do pagamento: 17 de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em dezembro Início do pagamento: 15 de dezembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em janeiro Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em fevereiro Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em março Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em abril Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em maio Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Nascidos em junho Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Pasep Final da inscrição 0 Início do pagamento: 16 de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Final da inscrição 1 Início do pagamento: 18 de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Final da inscrição 2 Início do pagamento: 15 de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Final da inscrição 3 Início do pagamento: 14 de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Final da inscrição 4 Início do pagamento: 17 de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Final da inscrição 5 Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Final da inscrição 6 e 7 Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Final da inscrição 8 e 9 Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021 Como sacar Quanto ao saque, ainda pode ser realizado até 30 de junho de 2021. No entanto, para quem não é correntista da Caixa, o dinheiro cai na poupança social digital e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Já para quem é correntista, os créditos são realizados nas contas existentes e a movimentação é feita com o cartão ou pelo internet banking e Aplicativo da Caixa. Quem tem conta em outro banco pode fazer a transferência em uma agência ou pela internet. Nos casos em que o PIS não possa ser creditado em conta existente ou na poupança social digital, é possível fazer o saque com o Cartão do Cidadão, mediante senha nos terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências. Quem tem direito O abono do PIS/Pasep é um pagamento que funciona como uma espécie de 14º salário para o trabalhador de baixa renda. Por isso, para ter direito, é necessário ter trabalhado, formalmente, por ano menos 30 dias em 2020, consecutivos ou não. O PIS é destinado a trabalhadores da iniciativa privada. Já o Pasep se refere aos servidores públicos. Quais os valores De acordo com a Caixa, o valor do abono salarial já foi atualizado com o salário mínimo, que passou de R$ 1.045, para R$ 1.100, em 2021. No entanto, o valor varia de acordo com o número de meses trabalhados com carteira no último ano inteiro. Com o reajuste do salário mínimo, no ano-base 2020, o valor do benefício vai de R$ 92 (um mês trabalhado no ano) a R$ 1.100, (doze meses trabalhados).

gazzetadoreconcavo