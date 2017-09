Governo de PE abre seleção com 75 vagas para professor e técnico do Pronatec. Há vagas para Serra Talhada

Estão abertas as inscrições para a Seleção Pública Simplificada de professores e técnicos administrativos para os cursos do Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).Ao todo, estão disponíveis 75 vagas em escolas técnicas estaduais do Grande Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão, para profissionais de nível médio e superior. As remunerações variam entre R$ 728 e R$ 2.932, de acordo com a carga horária e a função a ser desempenhada.