Governo de PE abre seleção simplificada para médicos e oferece 28 vagas com salários de até R$ 9,8 mil

As secretarias de Administração e de Saúde do estado abriram, nessa quinta-feira (12), uma seleção pública simplificada para contratar temporariamente 28 médicos plantonistas. Os salários são de até R$ 9.886,16, e os interessados podem se inscrever até o dia 17 de novembro pelo e-mail [email protected]

De acordo com o edital da seleção, publicado no Diário Oficial desta quinta (12), as vagas são para médicos plantonistas nas especialidades de neonatologia, tocoginecologia e pediatria, para atuação em unidades de saúde da IV Gerência Regional de Saúde, em Caruaru, no Agreste. Há 5% das vagas destinadas para profissionais com deficiência.

Devido à finalidade das contratações, não é permitida a participação de candidatos com mais de 60 anos de idade. Segundo o edital, gestantes, puérperas ou outras pessoas que estejam em outro grupo de risco da Covid-19 também serão desclassificados, caso participem.

Para se inscrever, é preciso enviar cópias de documentos como RG, CPF, comprovante de residência, comprovação de requisito para a função e certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino. Também é preciso preencher o formulário de inscrição, disponível no edital, e enviar documentos a serem pontuados na avaliação curricular, única etapa para selecionar os inscritos.

A divulgação do resultado preliminar da avaliação curricular está prevista para o dia 19 de novembro, na internet. Os recursos podem ser enviados até as 23h59 do dia 20 de novembro, para o mesmo e-mail das inscrições. Já o resultado final da análise dos recursos e da avaliação curricular deve ser divulgado no dia 24 de novembro, também na internet.