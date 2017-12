Governo de PE anuncia 13º salário de servidores para sexta e aponta injeção de R$ 850 milhões na economia

O Governo de Pernambuco vai pagar o 13º salário aos servidores estaduais na sexta-feira (15). O anúncio foi feito, nessa segunda-feira (11), pelo governador Paulo Câmara (PSB), após um evento ocorrido no Palácio do Campo das Princesas, sede da administração estadual, no Centro do Recife. Com isso, o estado vai injetar R$ 850 milhões na economia.

O pagamento do 13º salário contempla cerca de 221 mil pessoas. São 90 mil servidores inativos e mais 131 mil servidores da ativa. De acordo com Paulo Câmara, o estado se planejou para pagar o benefício, em uma época de crise financeira.

“Havia uma expectativa dele ser pago depois do dia 20, mas sentamos na mesa com toda equipe do governo e decidimos que temos que priorizar o 13º. Então, ele está sendo pago no dia 15 [deste mês]. Parcela única e integral para todos os servidores do estado de Pernambuco. A gente injeta na economia mais de R$ 800 milhões que, junto com o salário de novembro que já pagamos, vai dar um bom final de ano para as pessoas poderem fazer suas compras e se ajustar para iniciar 2018 com uma condição melhor”, pontuou o governador.

O governo ressaltou que, além dos recursos do 13º, a economia do estado teve outro reforço para o fim de ano. Na semana passada, segundo a administração estadual, mais R$ 850 foram injetados. Esse valor é correspondente aos vencimentos do mês de novembro.

O 13º Salário

Quem tem direito

Todos os trabalhadores que têm carteira assinada. Isso vale para trabalhadores rurais, temporários, domésticos, aposentados e pensionistas.

Trabalhadores autônomos e aqueles que não têm carteira assinada não tem direito ao benefício.

Quando é pago

O pagamento geralmente é feito em duas parcelas. Por lei, a primeira deve ser depositada até 30 de novembro. O prazo máximo para a empresa depositar a segunda é no dia 20 de dezembro.

Qual o valor

Quem trabalhou o ano todo ganha um salário cheio. Aqueles que foram contratados ao longo do ano vão receber um valor proporcional ao tempo de empresa.

A cada mês trabalhado no ano, o funcionário ganha o direito a receber 1/12 avos referente ao 13° salário.

O funcionário precisa trabalhar ao menos 15 dias para receber por aquele mês. Por exemplo, quem foi contratado no dia 10, terá o seu primeiro mês de trabalho contando no cálculo do 13º. Já quem começou no dia 18 não terá o primeiro mês incluído no cálculo do 13º. (G1)