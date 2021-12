Governo de PE anuncia abertura de 45 vagas em seleção para profissionais de saúde com salários de até R$ 3, 7 mil

O governo de Pernambuco anunciou, neste sábado (11), a abertura de uma seleção simplificada para a contratação temporária de 45 profissionais de nível médio e superior para atuar na Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. As inscrições começam na segunda (13) e seguem até 27 de dezembro, pela internet.

De acordo com o edital, disponibilizado no endereço eletrônico da secretaria, a remuneração prevista varia de R$ 2.000 a 3.720, dependendo do cargo.

Os locais de atuação estão distribuídos no Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Goiana.

Das 45 vagas, são 28 para apoiador institucional de vigilância em saúde, que precisam ter concluído curso superior na área de saúde; 4 para biólogo e uma para farmacêutico.

As 12 vagas de nível médio são para apoiador de doenças negligenciadas e arboviroses, que precisam de curso técnico em vigilância em saúde.

A contratação está prevista para durar 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período, por até seis anos.

Do total de postos, 5% foi reservado para pessoas com deficiência (PcD). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

É preciso apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, . Para pessoas do sexo masculino, é preciso apresentar certificado de reservista ou dispensa de incorporação militar.

Segundo o edital, também a seleção será feita por avaliação curricular. O resultado preliminar será divulgado em 18 de janeiro. Já os recursos serão recebidos até as 23h59 do dia 21. O resultado final sai em 28 do mesmo mês. Do Vila Bela Online