Governo de PE faz seleção simplificada com 23 vagas e salários de R$ 3,6 mil. Há uma vaga para Serra Talhada

As Secretarias de Administração e de Saúde de Pernambuco divulgaram o edital de uma seleção simplificada com 23 vagas e salários de R$ 3,6 mil. A seleção é para contratação temporária para atuar na Central de Regulação Ambulatorial e na Central de Regulação Hospitalar. Todas as vagas são para candidatos com ensino superior completo.

Ao todo, são vagas para 18 apoiadores institucionais para a Central de Regulação Ambulatorial e outras cinco para apoiadores institucionais para a Central de Regulação Hospitalar, na Secretaria Estadual de Saúde (SES). É preciso comprovar experiência prévia nesse tipo de trabalho.

A carga horária é de oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, totalizando 40 horas semanais. Ao todo, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. Há vagas para o Grande Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

As inscrições podem ser feitas presencialmente ou via Sedex, da segunda-feira (14) até o dia 28 de janeiro, de acordo com o edital do certame.

Os documentos para inscrição via Correios é o Complexo Regulador do Estado de Pernambuco, na antiga sede da SES, localizada na Praça Oswaldo Cruz, Boa Vista, Centro do Recife. Os locais para inscrição presenciais estão disponíveis no edital do concurso, no Diário Oficial do sábado (12). (G1)