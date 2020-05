Governo de PE inicia construção de três hospitais de campanha no interior; um deles em Serra Talhada

O Governo de Pernambuco deu início à instalação de mais três hospitais de campanha para o tratamento de pacientes com o coronavírus (Covid-19) no estado. Os municípios de Caruaru, no Agreste, Serra Talhada e Petrolina, ambas no Sertão, receberão as novas unidades de saúde. Além disso, a maternidade Brites de Albuquerque, localizada em Olinda, transformada em hospital de referência para o novo coronavírus, terá sua estrutura ampliada.

Serão ofertadas pelo estado 342 novas vagas para pacientes com a doença no total. “Nosso gabinete de crise voltou a se reunir para analisar as ações já realizadas e discutir o nosso planejamento para os próximos dias e semanas. Começamos a construção de três hospitais de campanha no interior, que vão nos ajudar muito no enfrentamento à Covid-19. Cada um deles contará com cerca de 100 leitos, reforçando a rede estadual já existente em cada região”, conta o governador de Pernambuco, Paulo Câmara.

No Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, o Governo ofertará 76 leitos de internação clínica, 26 leitos de tratamento semi-intensivo e dois leitos de estabilização, o que totaliza 104 novas vagas para pacientes com coronavírus.

A maternidade Brites de Albuquerque ganhará mais 41 leitos, sendo 40 para internação clínica e um para estabilização de pacientes.

Em Serra Talhada, o hospital de campanha começa a ser implantado a partir desta segunda-feira (11). A unidade terá com 95 vagas, sendo 72 para internação clínica e 22 para tratamento semi-intensivo, além de um leito de estabilização de pacientes.

O hospital de campanha de Petrolina ofertará 74 vagas clínicas e 26 para pessoas que necessitam de tratamento semi-intensivo. Também haverá duas vagas para estabilização, totalizando 102 vagas específicas para tratamento da doença.

“Os próximos dias serão duros. A Covid-19 tem avançado e precisaremos estar ainda mais firmes para salvar vidas e garantir a saúde dos pernambucanos e pernambucanas. […] Por isso, peço mais uma vez que fiquem em casa. O isolamento social é, seguramente, o melhor instrumento para salvarmos mais vidas”, afirmou.

Do NE10 Interior