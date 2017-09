Governo de PE institui termo ‘feminicídio’ em boletins de ocorrência de homicídios motivados por gênero

Depois de dois anos da criação da Lei do Feminicídio, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, assinou, nessa segunda-feira (4), um decreto que substitui a nomenclatura ‘crime passional’ e institui o termo ‘feminicídio’ nos boletins de ocorrência que se referem a registros de homicídios contra mulheres no estado. A partir da mudança, os assassinatos cometidos por companheiros, ex-companheiros e outros indivíduos unicamente pelo caráter de gênero passam a ser classificados como crimes hediondos.

De acordo com a administração estadual, as mulheres vítimas de homicídios motivados por questões de gênero passam, a partir do decreto, a integrar o registro do Sistema de Mortalidade de Interesse Policial (Simip) da Secretaria de Defesa Social (SDS). Ainda segundo a medida, os crimes letais que envolvem violência doméstica, familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher também serão classificados como feminicídio.

Segundo a SDS, a troca de nomenclatura é uma forma de qualificar a pena dos autores de crimes motivados pela condição de gênero das vítimas. Ainda de acordo com a pasta, o agressor responderá juridicamente a uma causa majorante, podendo cumprir penas maiores.

Grupo de trabalho

Além do decreto que institui a troca de termos nos boletins de ocorrência, o chefe do poder Executivo de Pernambuco também assinou outro documento que cria um grupo de trabalho interinstitucional sobre feminicídio. O objetivo dos estudos é processar e organizar dados de mortes violentas de mulheres que aconteceram em Pernambuco.

O grupo será coordenado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco e formado por representantes dessa pasta, da da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, da Secretaria de Saúde, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Ministério Público de Pernambuco e da Defensoria Pública do estado. Os estudos serão destinados a aplicar, no âmbito estadual, as diretrizes nacionais para processar e julgar as mortes violentas de mulheres motivadas pela questão de gênero.

Violência em números

Entre os meses de janeiro e julho de 2017, o estado registrou 64 casos de feminicídio em Pernambuco, número que representa 1,9% dos homicídios praticados no estado. No mesmo período, foram contabilizados 1.121 casos de estupro nos 184 municípios pernambucanos. Desse total, 197 foram registrados no Recife. Ao longo do ano de 2016, foram 2.196 vítimas desse crime em todo o estado.

