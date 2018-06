Governo de PE lança edital com 80 vagas para oficiais da PM e Bombeiros

A Secretaria de Defesa Social (SDS) publicou no Diário Oficial de Pernambuco dessa sexta-feira (8) edital anunciando concurso público para selecionar 80 oficiais, sendo 60 da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e 20 do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). O prazo de inscrição para o certame é do próximo domingo (10) a 8 de julho. A remuneração inicial é de R$ 8.576,58 e a taxa de inscrição custa R$ 150. Os candidatos a oficiais da PMPE devem portar diploma de graduação no curso de Direito e em qualquer graduação para o CBMPE.

De acordo com o edital, as provas de conhecimentos serão realizadas em 12 de agosto e os exames de saúde entre 28 de setembro e 2 de outubro. Os testes de aptidão física acontecerão entre 1º e 4 de novembro e as avaliações psicológicas em 20 e 21 de novembro.Os melhores classificados após todas as etapas serão convocados para o curso de formação antes de assumir suas respectivas funções. Em cada seleção, serão destinados 5% das vagas a candidatos com deficiência.

Para concorrer às vagas, os interessados precisam preencher uma série de requisitos. Entre as exigências, não possuir antecedentes criminais, ter entre 18 e 28 anos, ser habilitado no mínimo na categoria B e possuir altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. Durante o curso de formação, que será aplicado durante 12 meses no Comando do Campus de Ensino Mata (Cemata), em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, os selecionados receberão uma bolsa de R$ 2,2 mil.

Da Folha de Pernambuco