Governo de PE libera academias, restaurantes e escritórios com 50% da capacidade no interior

O governo de Pernambuco anunciou, nessa quinta-feira (30), que vai liberar, a partir de segunda (3), academias, restaurantes e escritórios com 50% da capacidade, no interior. Também informou que, no Grande Recife, houve aumento de 4% no número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

Segundo o executivo estadual, o Agreste terá reabertura de academias de ginástica e o atendimento presencial de alimentação. No Sertão, foi autorizado o funcionamento de serviços de escritório com 50% da capacidade.

O aumento de internações também foi constatado na Zona da Mata. Por isso, essa área e a Região Metropolitana do Recife ficarão na sexta etapa da flexibilização da economia.

Em entrevista coletiva, transmitida pela internet, o governo explicou as novidades do Plano de Convivência com a Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretários de Desenvolvimento Econômico e Saúde, Bruno Schwambach e André Longo, respectivamente.

“A macrorregião 1 teve um pequeno crescimento nos números de Srag e, por isso, nós vamos observar com mais atenção a tendência nesta semana, e permanecer na etapa 6. Com relação ao Agreste do estado, os indicadores apresentaram tendência de queda, que permite a gente avançar duas etapas de uma só vez, saindo da etapa 4, fazendo avanço importante”, afirmou Schwambach.

De acordo com o secretário André Longo, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 analisou os dados de saúde de forma geral e com recortes regionais, para que fossem planejados avanços onde há segurança e ações cautelosas nas localidades onde o risco se mantém.

“Para que nós possamos observar mais os números, por mais uma semana. Precisamos continuar seguindo os protocolos das atividades que estão sendo retomadas e as orientações de distanciamento social, higiene, principalmente das mãos, e o uso correto das máscaras, sempre cobrindo a boca e o nariz”, afirmou.

Confira o que está permitido em cada localidade:

Fase 6

Esta etapa foi alcançada pelas regionais de saúde 1, 2, 3 e 12. Nessas regiões, estão liberadas as seguintes atividades e espaços:

Confira os municípios de cada Gerência Regional de Saúde desta fase:

Gerência 1: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória de Goitá, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão.

Gerência 2: Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência.

Gerência 3: Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu.

Gerência 4: Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim , Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Uma, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertentes.

Gerência 5: Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhus, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João e Terezinha.

Gerência 12: Goiana, Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

Fase 5

Nesta etapa, estão as regionais de saúde de Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada. Nessa fase, está autorizada a retomada de todos os itens da fase 6, exceto de Restaurantes e outros serviços de alimentação (com 50% da capacidade), academias de ginástica e futebol. Confira quais os municípios desta fase:

Gerência 6: Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manari, Pedra, Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, Tupanatinga e Venturosa.

Gerência 7: Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Salgueiro, Serrita, Terra Nova e Verdejante.

Gerência 8: Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista.

Gerência 9: Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Gerência 10: Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama.

Gerência 11: Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo.