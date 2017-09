Governo de PE publica edital para seleção de 74 técnicos para a Adagro. Há vagas para Serra Talhada

O Governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial desse sábado (16) o edital da seleção pública simplificada para contratação temporária de 74 técnicos agrícolas para a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro) do estado. Os contratos têm vigência de até 24 meses, podendo ser prorrogados por igual período, com salários de R$ 1.635.

A carga horária semanal é de 40 horas. Das vagas disponíveis, 5% são reservadas a pessoas com deficiência. Há oportunidades disponíveis nas regionais do Recife, Caruaru, Garanhuns, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Salgueiro, Sanharó, Serra Talhada, Sertânia e Surubim.

Para exercer a função, é preciso certificado de conclusão do ensino médio em Técnico Agrícola, ser inscrito no conselho da categoria e ter experiência de, no mínimo, seis meses. Os candidatos também precisam ter carteira de habilitação na categoria B. O resultado final será divulgado no dia 20 de novembro pelo site da Adagro.

As inscrições, que são gratuitas, começam na segunda-feira (18) e seguem até 5 de outubro. Para se candidatar à vaga, os interessados devem levar o formulário de inscrição, disponível no site da Adagro, e encaminhá-lo à Comissão Executora do Processo Seletivo, por meio de Sedex ou de forma presencial, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

A sede da Adagro em Serra Talhada, fica na Avenida Agamenon Magalhães, s/nº, bairro AABB. Outras informações podem ser obtidas no edital do processo seletivo.