Governo de PE volta atrás e proíbe temporada de cruzeiros

Apesar de ter anunciado na última quinta-feira (11) que estava liberada a temporada de cruzeiros 2021/2022 no Recife e no Arquipélago de Fernando de Noronha, o Governo de Pernambuco voltou atrás na decisão e proibiu viagens de navios turísticos na Ilha.

Com a nova medida, somente o Recife poderá receber cruzeiros. A liberação faz parte do Plano de Convivência com a Covid-19 no Estado.

A nota, divulgada nessa terça-feira (16), diz que “o arquipélago segue critérios rígidos de proteção ambiental e que as temporadas regulares de cruzeiros em Noronha estão suspensas desde 2013”.

O motivo da liberação inicial não foi divulgado. O Governo do Estado é o responsável por autorizar a realização desse tipo de turismo por meio de emissão de licença para as viagens.

Do Nayn Neto