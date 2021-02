Governo de Pernambuco abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas

Serão 3.794 vagas ofertadas em todo o Estado para os cursos de inglês, espanhol e francês

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), abriu, nesta terça-feira (9), inscrições para 3.794 vagas nos Núcleos de Estudos de Línguas (NEL) em diferentes regiões do Estado. As vagas serão preenchidas por ordem de prioridade: estudantes de escolas públicas se inscrevem nos dias 9 e 10 de fevereiro, o público em geral no dia 11 e dia 12 as vagas remanescentes.

Os idiomas oferecidos são inglês, espanhol e francês. Para evitar aglomerações, neste semestre as inscrições serão realizadas através de formulários eletrônicos, disponíveis no site da Secretaria de Educação e Esportes. As aulas, que estarão na modalidade remota, começam no dia 22 para as turmas de segundas e quartas, e dia 23 para turmas de terças e sextas. As vagas remanescentes estarão disponíveis nas unidades de ensino que ofertam os cursos no dia 12 de fevereiro.

Os cursos estão sendo ofertados em diferentes níveis, que vão do Básico 1 ao Avançado, a depender de cada polo (escola da rede estadual que oferta o idioma). Os candidatos devem anexar a seguinte documentação ao preencher o formulário: RG, CPF, comprovante de residência e, se for estudante, declaração da escola/instituição em que estuda. Em seguida, a coordenação do NEL entrará em contato com os inscritos para confirmar a matrícula. Aos interessados que não conseguirem realizar o cadastro on-line podem entrar em contato com a unidade de ensino por telefone para agendar o procedimento presencialmente.

Para ter acesso aos polos, seus respectivos formulários, vagas, níveis de idiomas e contato, clique aqui. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (81) 3183-8620.

Da Folha de Pernambuco