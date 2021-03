Governo de Pernambuco anuncia a compra de 4 milhões de doses da vacina Sputnik V

O governador Paulo Câmara anunciou, neste sábado (20), a compra de quatro milhões de doses da vacina Sputnik V. Adquirida através de negociação direta do Consórcio Nordeste com o Fundo Soberano da Rússia, os primeiros lotes do imunizante tem previsão de chegada ao Brasil no mês de abril.

Também neste sábado, após a chegada de mais 172 mil doses da Coronavac e outras 36 mil da AstraZeneca/Oxford em Pernambuco, o governador anunciou o início da vacinação em idosos acima de 70 anos de idade em todo o estado.

Câmara destacou também que, até o fim do sábado, todas as gerências regionais de saúde já terão recebido as novas doses para repassar às cidades.

“O melhor é que poderemos utilizar não só essas vacinas, mas também as 198 mil doses que já foram repassadas aos municípios no meio da semana, todas como primeira dose. Ou seja, são 400 mil doses que serão aplicadas em sua totalidade, sem necessidade de guardar 50% para a segunda aplicação”, detalhou Paulo Câmara.

Para o governador, apesar das vacinas trazerem esperança, não é o momento para se abaixar a guarda. “Vamos continuar perseguindo qualquer oportunidade de aquisição direta de imunizantes para acelerar a vacinação dos pernambucanos e pernambucanas. Enquanto não chega a sua vez de vacinar, evite sair de casa. Se for necessário sair, use máscara o tempo todo”, completou Paulo Câmara.

Folha de PE