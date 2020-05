Governo de Pernambuco anuncia plano para reabertura econômica

O Governo de Pernambuco anunciou nessa quinta-feira (28) um plano para reabertura econômica no Estado. Segundo o governo, a retomada será gradativa, em um período de 11 semanas. Os detalhes serão divulgados no final de semana.

Um estudo foi conduzido pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Gestão, da Fazenda, do Trabalho e Qualificação e de Desenvolvimento Urbano nos últimos dois meses.

“Sem vacina ou medicamento comprovadamente eficaz contra o Coronavírus, todos teremos que conviver com a doença. Nosso plano pesa quais atividades têm menos impacto nas curvas de contaminação e a relevância econômica de cada setor para definir o cronograma de liberação”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco Bruno Schwambach.

Ainda não foram detalhadas quais atividades serão retomadas. O plano também inclui a análise da quantidade de trabalhadores por setor e como esse retorno pode influenciar em pontos como o transporte coletivo. Segundo o governo estadual, os setores devem adotar expedientes em horários diferentes.

O diretor executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Recife Fred Leal, disse, em entrevista à Rádio Jornal, que espera-se que o comércio volte a funcionar a partir da próxima semana.

De acordo com a In Loco, empresa que faz o monitoramento do isolamento social, os índices de isolamento diminuíram na última semana de lockdown.

Do NE10 Interior