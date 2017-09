Governo de Pernambuco anuncia seleção com 172 vagas e salários de até R$ 3,8 mil

O governo de Pernambuco anunciou uma seleção pública simplificada para preencher 172 vagas na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. As oportunidades são para atuação nos Serviços de Acolhimentos Institucionais, sendo 35 de nível superior, oito de nível técnico e 129 de nível médio. O edital foi publicado na edição deste sábado (23) do Diário Oficial do Estado de Pernambuco e pode ser conferido aqui.

Os salários variam de R$ 1 mil até R$ 3,8 mil. Há vagas para advogados, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, gestores sociais, técnicos de enfermagem e educadores sociais/cuidadores. Do total de oportunidades oferecidas, 5% são reservados para pessoas com deficiência. As vagas são distribuídas entre o Recife, cidades da Região Metropolitana e Garanhuns, no Agreste do estado.

As inscrições começam na segunda-feira (25) e podem ser feitas até o dia 23 de outubro no site do Instituto Darwin, onde é possível preencher o cadastro e anexar os documentos digitalizados requisitados no edital. A taxa de inscrição custa R$ 60 para as funções de nível superior e R$ 40 para os cargos de nível técnico ou médio.

O processo seletivo é realizado em única etapa eliminatória e classificatória, destinada à análise da experiência profissional e de títulos. O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado em 21 de novembro.

Do G1