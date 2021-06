Governo de Pernambuco aumenta fornecimento de oxigênio no Hospital Regional de Salgueiro

O Hospital Regional Inácio de Sá, no município de Salgueiro, no sertão do Estado, teve a capacidade de fornecimento de oxigênio aumentada.

Neste final de semana, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) realizou, em parceria com a empresa fornecedora de gases para a rede estadual, a instalação de um novo tanque de oxigênio na unidade.

Com o novo reservatório, o armazenamento do gás medicinal passou de 3.960 m³ para os atuais 9.780 m³.

Com a expansão da capacidade de fornecimento de oxigênio, o hospital vai colocar em funcionamento, até o final desta semana, 10 novos leitos de UTI, sendo 7 neonatais e 3 pediátricos, para o atendimento de pacientes que apresentem a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), incluindo a Covid-19.

Para tanto, além da troca do tanque de oxigênio, a unidade também foi equipada com 10 novos respiradores, 10 monitores multiparâmetro de sinais vitais, 40 bombas de infusão hospitalares e 7 incubadoras e 3 camas pediátricas. O suporte intensivo para crianças será o primeiro da VII Geres e serão definitivos para a região.