Governo de Pernambuco inaugura hospitais de campanha para pacientes com coronavírus em Serra Talhada e Petrolina

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), visita o Sertão pernambucano neste sábado (25) para inaugurar novas estruturas hospitalares para pacientes de coronavírus em Petrolina e Serra Talhada.

Em Petrolina, o hospital de campanha será gerido pelo Instituto Social das Medianeiras da Paz e irá abrir 20 vagas, chegando, posteriormente, à capacidade máxima de 100 leitos, com cinco vagas de estabilização com respiradores. Ao todo, 175 profissionais vão atuar no atendimento à população. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 1,5 milhão.

O gestor também inaugura a primeira etapa do Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, que inicia suas atividades com uma ala exclusiva para pacientes da covid-19. Nos dois eventos, o número de pessoas será limitados para evitar aglomerações.

Da Rádio Jornal