Governo de Pernambuco inicia formação de mais 1,3 mil PMs

Depois de colocar nas ruas 1.500 policiais militares, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social, dá início à segunda turma dos aprovados no concurso da Polícia Militar de 2016. São mais 1.322 policiais para a segurança pública, entrando em operação em abril de 2018. Às 8h30 desta sexta-feira (29/09), os novos alunos serão recepcionados pelo Governador Paulo Câmara, durante solenidade que acontecerá no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções.

“A primeira semana, chamada de semana zero, é a apresentação da nova turma. Verificamos documentação, providenciamos os uniformes e materiais necessários e dividimos as turmas. A partir da aula inaugural, serão 1.044 horas-aulas, com capacitação, teórica e prática, sobre os diversos temas relacionados ao desempenho do trabalho policial, como as técnicas de policiamento ostensivo, abordagem, inteligência de segurança pública e defesa pessoal, além de temas fundamentais para o bom desempenho da profissão junto à população, como gerenciamento de crises, resolução de problemas, direitos humanos, ética e cidadania”, detalha o secretário Antônio de Pádua.

Este será o quarto curso de formação de praças e oficiais realizado durante a Gestão Paulo Câmara, onde as aulas serão iniciadas na primeira semana de outubro. O Governo já incorporou 2,8 mil profissionais à PM de janeiro de 2015 para cá. Desde o início do Pacto pela Vida, em 2007, são 11 mil militares formados e integrados à corporação.

Assim como na PM, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estão sendo reforçadas. Na próxima segunda-feira (02), às 9h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda, 1.283 aprovados em concurso participam da aula inaugural do curso de formação para os respectivos órgãos. No total, são 850 novos policiais civis, dentre delegados, agentes e escrivães; e 433 profissionais para a Científica, dentre peritos criminais, médicos legistas, papiloscopistas e auxiliares de legista e perito.

Serviço:

Recepção dos novos alunos do curso de formação da PMPE

Local:

Teatro Guararapes

Data:

29/09/2017

Hora:

8h30