Governo de Pernambuco inicia Projeto Boa Visão em Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e outras duas cidades

Alunos, professores e servidores de escolas da rede estadual de ensino serão beneficiados pelo Projeto Boa Visão a partir desta sexta-feira, 15. A iniciativa realizada pelo Governo de Pernambuco oferece consultas oftalmológicas e garante, se necessário, óculos gratuitos aos beneficiários.

Hoje, os atendimentos ocorrem nas UPAEs de Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Limoeiro e Garanhuns. Na próxima semana serão realizadas consultas nas UPAEs de Belo Jardim, Arcoverde, Caruaru e Petrolina. A ação segue até o dia 29 de março.

O projeto começou a ser implantado nas UPAEs, de forma regionalizada, em 2015, com objetivo de ofertar consultas oftalmológicas de rotina. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias estaduais de Saúde e Educação, com apoio do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe).