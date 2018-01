Governo de Pernambuco lança edital de licitação para implantar sistema adutor no Agreste

Foi lançado nesse sábado (6) o edital de licitação para implantar um sistema adutor que visa abastecer os municípios de Caetés e Capoeiras, a partir da Estação de Tratamento de Água de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

O projeto deverá beneficiar cerca de 15 mil habitantes. A expectativa do Governo do Estado é que o edital seja publicado na segunda-feira (8). “Nos próximos 60 dias a gente volta aqui para dar a ordem de serviço e ter as máquinas iniciando essas obras”, garantiu o governador Paulo Câmara.