Governo de Pernambuco seleciona 20 profissionais para Agência de Tecnologia da Informação

Governo de Pernambuco inscreve uma seleção simplificada para a contratação de 20 profissionais para a Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI). As inscrições seguem até o dia 15 de setembro. Os salários vão de R$ 3.500 a R$ 5.500.

O cadastramento deve ser feito pelos Correios, via Sedex, com aviso de recebimento (AR). A ficha de inscrição, contida no edital, e os documentos exigidos precisam ser enviados para a Avenida Rio Capibaribe, 147, CEP: 50.020-080, no bairro de São José, no Recife.

A inscrição presencial ocorre no mesmo endereço, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 16h. De acordo com o texto do edital publicado no Diário Oficial, há oportunidades para os seguintes cargos: arquiteto de software, analista de negócios, administrador de dados, testador/analista de qualidade de software, desenvolvedor mobile, desenvolvedor, analista de Infraestrutura em datacenter, analista de Infraestrutura de redes, além de desenvolvedor de Front-end/ Web Designer.

A seleção pública prevê uma única etapa, a avaliação curricular. O resultado final será divulgado no dia 25 de outubro, no site. Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência.

Segundo o edital, serão classificados os candidatos aprovados na avaliação curricular, com nota final igual ou superior a 50 pontos. Na hipótese de ocorrer empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios: maior tempo de experiência profissional e maior idade.