O Governo do Estado distribuiu, nesta segunda-feira (25), mais doses das vacinas contra a Covid-19 para os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Foram enviadas tanto doses da CoronaVac (produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório CenoVAc), quanto da vacina fabricada pela Universidade de OxforD e pela AstrazeNeca, totalizando mais 46.100 doses.

O segundo lote da CoroVac contendo 14.600 doses chegou na manhã de ontem (25), por volta das 11h30. Outras 31.500 doses do imunizante da Oxford chegaram ao Rio Grande do Norte na tarde do domingo (24). Ambas foram transportadas em voos comerciais e entregues ao Governo do Estado, ainda no aeroporto, no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal.

Ao contrário da CoronaVac, que necessita ser aplicada em duas doses com um intervalo de 28 dias, a vacina da Oxford recebida ontem será aplicada de forma integral. O período exigido entre a primeira e a segunda dose, no caso da vacina de Oxford, é de 12 semanas e o Ministério da Saúde (MS) garantiu o envio de outro lote em tempo hábil. Mas não definiu, por enquanto, quando essa nova remessa do imunizante será enviada ao estado.

A primeira caixa com imunizantes foi embarcada às 15h40 desta segunda-feira (25), saindo da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) em direção a 6ª Regional de Saúde, no município de Pau do Ferros.

A logística de transporte do material ficou a cargo do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e a segurança sob responsabilidade da Polícia Militar (PM-RN). “Esta é mais uma nobre missão no transporte destas vacinas. Selecionamos os veículos mais novos, com melhor climatização. Serão 11 veículos dos Bombeiros para o transporte e 11 viaturas da PM para a escolta”, disse o Major BM Christiano Couceiro, Comandante do Serviço Operacional do Corpo de Bombeiros do RN.

A organização e a logística preparada pelo Governo do Estado, mais uma vez, conseguiu iniciar a distribuição dos imunizantes para as cidades do Rio Grande do Norte em menos de 24h após o recebimento de ambos os lotes.

A farmacêutica responsável pelo setor de imunização da Unicat, Elaine Alves, explicou que a divisão de doses por município foi decidida durante uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Também ficou decidido que algumas localidades receberiam somente a vacina da Oxford, outros somente a CoronaVac e outros, ambas.

Para isso, ficou estabelecido que a vacina da Oxford seria destinada para cidades que possuem Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais, contemplando 49 cidades. Os demais 118 municípios receberão a CoronaVac. Nestes, com a chegada da segunda remessa, a expectativa é que essas localidades consigam imunizar 100% dos seus profissionais da saúde.

O diretor técnico da Unicat, Thiago Vieira, atentou para a importância dos municípios alimentarem corretamente o sistema RN Mais Vacina. “É uma ferramenta importantíssima. Temos como fazer o rastreio da vacina e repor, caso ocorra algum problema em qualquer um dos municípios”.

SERVIÇO

Até o momento, o RN recebeu:

-Vacina CoronaVac: dois lotes

-Recebimento: 1º lote em 19.01.2021 (82.440 doses) e 2º lote em 25.01.2021 (16.400 doses).

-Total de doses: 97.040

-Uso: duas aplicações com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda.

Vacina: Oxford

Recebimento: 1º lote em 24.01.2021

Total de Doses: 31.500

Uso: imediato. A segunda dose só deve ser aplicada com 12 semanas de intervalo. O Ministério da Saúde (MS) garantiu o envio de um segundo lote em tempo hábil.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS POR REGIONAL DE SAÚDE DO RN

1ª Regional – São José do Mipibú

CoronaVac -1.407 doses

Oxford – 1.380

2ª Regional – Mossoró

Coronavac – 1.581 doses

Oxford – 5.250

3ª Regional – João Câmara

CoronaVac – 1.034 doses

Oxford – 1.410 doses

4ª Regional – Caicó

CoronaVac – 1.057 doses

Oxford – 1.220 doses

5ª Regional – Santa Cruz

CoronaVac – 897 doses

Oxford – 690 doses

6ª Regional – Pau dos Ferros

CoronaVac – 1.469 doses

Oxford – 570 doses