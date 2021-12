Governo diz que ConecteSUS volta na próxima semana

O Ministério da Saúde informou hoje que todos os seus sites devem ser normalizados na próxima semana. Os sistemas da pasta sofreram um ataque hacker na madrugada de ontem (10). As informações são do Poder360.

Um dos sistemas derrubados foi o ConecteSUS, pelo qual o cidadão pode acessar o comprovante de vacinação por meio do aplicativo. O Ministério criou uma página alternativa para a emissão temporária do documento.

Além da página principal do Ministério, outros portais geridos pela pasta, como o ConecteSUS e o Portal Covid, também saíram do ar. O problema fez o governo adiar a exigência de comprovante de vacinação para viajantes que entram no país.

As novas regras passariam a valer neste sábado (11). Segundo a portaria, aqueles sem comprovante de imunização precisariam fazer quarentena de cinco dias ao chegar.

Leia a íntegra da nota do Ministério da Saúde:

“O Ministério da Saúde informa que está atuando com a máxima agilidade para reestabelecer os sistemas que foram temporariamente comprometidos com o ataque causado na madrugada desta sexta-feira (10). Vários sistemas já foram restabelecidos e a expectativa é que os outros sistemas estejam disponíveis para a população na próxima semana”.

Logo após o ataque, quem tentava acessar os sites ou aplicativos do Ministério via uma mensagem assinada pelo Lapsus$ Group, informando que “os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos” e orientando contato para resgate. Na sexta-feira, a PF (Polícia Federal) abriu um inquérito para apurar o ataque.

De acordo com a corporação, houve comprometimento de sistemas de notificação de casos de Covid-19, do Programa Nacional de Imunização e do ConecteSUS. Blog do Magno Martins