Governo é notificado de decisão judicial e diz que não há prazo para retomada de aulas na rede estadual

O governo de Pernambuco foi notificado da decisão judicial que proibiu a retomada de aulas presenciais na rede pública estadual. Diante disso, o estado anunciou, na tarde dessa terça (6), que as atividades estão suspensas, a partir da quarta-feira (7), e que não há previsão de volta. Estudantes do terceiro ano tiveram aulas pela manhã e à tarde, depois de mais de seis meses de suspensão.

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco emitiu um comunicado, no fim da tarde, suspendendo novamente as aulas. O documento afirma que as instituições estaduais de ensino deverão suspender o processo de retomada “até que haja decisão ulterior em sendo contrário da jurisdição competente”.

No início da noite, o governo do estado informou que a Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão que suspendeu as aulas. O objetivo é garantir a retomada gradual do ensino presencial em Pernambuco.

O retorno estava marcado para ocorrer nesta terça-feira, mas uma decisão judicial em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) proibiu as atividades presenciais, em meio à pandemia.

Uma outra decisão, tomada pela Justiça do Trabalho e divulgada na segunda-feira (5), suspendeu a retomada das aulas para as escolas particulares do estado. Estava previsto, inicialmente, o retorno das aulas para o terceiro ano do ensino médio.

O Sintepe decidiu, na segunda-feira, entrar em greve por tempo indeterminado, mantendo apenas as atividades remotas. “Para o sindicato, não há condições sanitárias e de deslocamento que assegurem a saúde de toda a comunidade escolar”, apontou uma nota publicada na internet.

De acordo com a decisão que beneficia o Sintepe, proferida pelo juiz Augusto Napoleão Sampaio Angelim, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, a suspensão das aulas deve ocorrer “até que se adotem as medidas necessárias para garantir o direito à saúde dos profissionais de educação”.

Na segunda (5), o TJPE havia ordenado que o sindicato não começasse a paralisação, considerando que a motivação do movimento “não se apresenta legítima”, já que não havia risco adicional à categoria e que o protocolo sanitário de retorno às aulas presenciais tem base científica.

Retomada de aulas

Pelo cronograma divulgado pelo governo estadual, deveriam retornar às aulas, nesta terça, os estudantes do 3º ano, respeitando protocolos de distanciamento e prevenção à Covid-19.

Em 13 de outubro, poderiam voltar às aulas os alunos do 2º ano e, em 20 de outubro, os estudantes do 1º ano, do ensino técnico concomitante (cursado em conjunto com o ensino médio) e subsequente (após a conclusão do ensino médio), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cursinhos e do ensino superior já tinham sido liberados pelo governo em agosto.

Também nesta terça-feira, em decreto publicado no Diário Oficial, o governo do estado estendeu até 19 de outubro o prazo de suspensão de atividades presenciais da educação infantil e ensino fundamental. (G1)