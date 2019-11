‘Governo é um dos mais democráticos do últimos anos’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira, que seu governo “é um dos mais democráticos dos últimos anos”. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto que marcou os 300 dias de sua gestão, o presidente argumentou que nunca defendeu o “controle social da mídia” e que nunca disse que a “internet deve ser domada”.

— O meu governo, eu duvido que não seja um dos mais democráticos dos últimos anos. Afinal de contas, eu nunca falei em controle social da mídia, eu nunca falei que a internet deve ser domada. Eu sempre disse que, apesar de ser eu uma das maiores vítimas de fake news, até porque se não tivesse fake news por ocasião das eleições, eu ganharia no primeiro turno disparado. Porque outros candidatos não tiveram fake news, ou muito pouco — discursou.

A declaração de Bolsonaro ocorre após o presidente ordenar o cancelamento das assinaturas do jornal “Folha de S. Paulo” no governo federal e dos ataques à TV Globo após reportagem do Jornal Nacional sobre a menção ao nome dele na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

No mesmo discurso, o presidente voltou a falar sobre o caso e a criticar a imprensa. Bolsonaro reafirmou que estava na Câmara no dia do crime. Ele ainda ressaltou que não teria motivos para querer o assassinato da vereadora.

— Não é uma imprensa que colabore com o Brasil essa que agiu dessa maneira. Não satisfeita diz agora que tem um segundo porteiro. Não vou entrar em detalhes. O meu dedo no painel de presença de votação garante a minha situação e o que é mais importante: que motivo eu teria para cometer um ato daquele, estaria contrariando meus princípios cristãos? E outra: no que aquela pessoa me atrapalhava? Zero— afirmou.

Do O Globo