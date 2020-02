Governo estadual divulga calendário de pagamento do 13º do Bolsa Família

O governo de Pernambuco divulgou, nesta terça-feira (4), o calendário de pagamento do 13º salário a beneficiários do Bolsa Família. O repasse da parcela extra ocorre conforme o mês de nascimento do responsável pela família, segundo cronograma publicado no Diário Oficial do Estado, e o final do Número de Identificação Social (NIS).

O pagamento, realizado pelo governo estadual, é de até R$ 150 para as famílias beneficiárias. Em Pernambuco, 1.125.559 famílias têm direito a receber o valor, o que corresponde a 34,5% da população do estado, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude.

Entre os dias 12 e 14, 17 e 21 e 27 e 28 de fevereiro, recebem os nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Em março, é a vez dos aniversariantes dos meses de maio, junho, julho e agosto. Em abril, recebem os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Calendário do pagamento do 13º do Bolsa Família em Pernambuco

Final do NIS Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril Nascidos em maio, junho, julho e agosto Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro 1 12 de fevereiro 18 de março 16 de abril 2 13 de fevereiro 19 de março 17 de abril 3 14 de fevereiro 20 de março 20 de abril 4 17 de fevereiro 23 de março 22 de abril 5 18 de fevereiro 24 de março 23 de abril 6 19 de fevereiro 25 de março 24 de abril 7 20 de fevereiro 26 de março 27 de abril 8 21 de fevereiro 27 de março 28 de abril 9 27 de fevereiro 30 de março 29 de abril 0 28 de fevereiro 31 de março 30 de abril

Ainda nessa terça (4), os detalhes do pagamento são fornecidos a gestores municipais da Assistência Social em um encontro no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Os beneficiários podem conferir os valores a receber através do site da secretaria. Para acessar, é preciso informar a data de nascimento do titular do cartão do Bolsa Família e o NIS, disponível no cartão. (G1)