Governo Federal garante que continuidade da Operação Carro-Pipa é prioridade

Da Assessoria

O Governo Federal respondeu à solicitação (Ofício 268/21) de garantia de continuidade da Operação Carro-Pipa, feita pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE). De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a pasta mantém tratativas com o Ministério da Economia para liberação de recursos para manter o programa em funcionamento no semiárido brasileiro, sobretudo no Estado de Pernambuco.

“Temos fiscalizado esta importante operação para que nenhuma família fique desassistida. Estamos trabalhando por uma solução definitiva para a falta de água no nosso estado. Até lá, é necessário que o Governo Brasileiro garanta água para toda a população e nós vamos cobrar, fiscalizar e trabalhar para que isso aconteça”, afirmou Eduardo da Fonte.

A Operação Carro-Pipa é uma ação possibilitada por meio de parceria entre os Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Regional, e executada pelo Exército. Aproximadamente 640 municípios do semiárido brasileiro são atendidos pelo programa.

DO Nayn Neto