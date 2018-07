Governo inscreve para mais de 70 mil vagas em nove cursos técnicos gratuitos em PE. Há vagas para Serra Talhada

Começaram nessa segunda (30) as inscrições para nove cursos técnicos a distância e semipresenciais oferecidos em 60 municípios de Pernambuco e no distrito de Fernando de Noronha. As inscrições podem ser feitas no site da Secretaria de Educação do Estado até o dia 8 de agosto. Segundo a pasta, há mais de 73 mil vagas, mas o número pode ser ampliado, de acordo com o total de inscritos.

Os cursos não têm prova para seleção e são direcionados a quem concluiu o ensino médio e a alunos do 2º ou do 3º ano dessa fase escolar. Também há oportunidades para profissionais que já atuam na área da educação. Nesse caso, é preciso também ser servidor do quadro administrativo de rede pública e atuar em função compatível com o curso pretendido.

Há vagas em cursos de administração, biblioteconomia, desenvolvimento de sistemas, design de interiores, logística, multimeios didáticos, recursos humanos, secretaria escolar e segurança do trabalho. As aulas começam entre os dias 13 e 17 de agosto, a depender do curso escolhido pelos estudantes.

Confira a lista de cidades com vagas:

Afogados da Ingazeira

Águas Belas

Araçoiaba

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Bezerros

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabo de Santo Agostinho

Cabrobó

Camaragibe

Carnaíba

Carpina

Caruaru

Custódia

Dormentes

Escada

Exu

Fernando de Noronha

Floresta

Garanhuns

Goiana

Gravata

Ibimirim

Igarassu

Ipojuca

Itapissuma

Itacuruba

Jaboatão dos Guararapes

Jatobá

Lajedo

Limoeiro

Nazaré da Mata

Olinda

Ouricuri

Palmares

Paudalho

Paulista

Pesqueira

Petrolina

Recife

Salgueiro

Santa Cruz do Capibaribe

São Bento do Uma

São Jose do Egito

São José do Belmonte

São Lourenço da Mata

Serra Talhada

Sertânia

Surubim

Tabira

Timbaúba

Trindade

Triunfo

Vitoria de Santo Antão