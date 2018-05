Governo mantém previsão de conclusão do Hospital Geral do Sertão em Serra Talhada

Como já informado, o Governo do Estado divulgou a abertura da licitação que vai escolher a empresa responsável pela construção da 1ª etapa do Hospital Geral do Sertão Governador Eduardo Campos, no município de Serra Talhada. A previsão de conclusão das obras totais do hospital é de 24 meses (dezembro de 2019). O custo total, incluindo todas as etapas, será de aproximadamente R$ 60 milhões.

Após a conclusão da terraplanagem, serão executados os serviços de locação e escavação dos elementos de fundação, drenagem de águas pluviais e serviços preliminares de construção, para, em seguida, ser iniciada a edificação da unidade hospitalar, que terá aproximadamente 10 mil metros quadrados de área construída.

O projeto executivo do Hospital Geral do Sertão Governador Eduardo Campos prevê o atendimento de uma demanda média de 462 internamentos por mês.

ESTRUTURA

A estrutura física do Hospital Governador Eduardo Campos contará com 05 (cinco) salas de cirurgia, 60 (sessenta) leitos de internamento e 10 (dez) leitos de UTI, com possibilidade de expansão para um total de 140 leitos de internamento e 20 (vinte) leitos de UTI.

O Hospital disponibilizará atendimento ambulatorial nas especialidades de traumato-ortopedia, clínicas geral, cardiológica e neurológica, além de cirurgia geral e vai complementar a rede de saúde da III Macrorregião, que possui 35 municípios e atende uma população de 842.153 habitantes.

Via Nill Júnior