Governo prevê reajuste de 4,2% para aposentados em 2020

O reajuste das aposentadorias do INSS pode ficar em 4,2% em 2020, segundo estimativas apresentadas pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Anteriormente, aposentados que recebiam um salário mínimo tinham reajuste diferente daqueles que ganhavam mais. O aumento anual considerava o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes mais a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou seja, mesma regra de reajuste do salário mínimo. Garantindo assim, um aumento real no valor do benefício.

Como o reajuste deste ano no salário mínimo será apenas pela inflação, os aposentados que recebem o mínimo também terão o aumento só pela inflação. Já o reajuste para aqueles que recebem acima do salário mínimo ficou em 3,43% e aqueles que ganhavam o piso nacional tiveram aumento de 4,6%.