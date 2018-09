Graça Araújo morre aos 62 anos no Recife

Morreu, neste sábado (8), aos 62 anos, a jornalista pernambucana Graça Araújo. A apresentadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico na quinta-feira (6) e, neste sábado, teve falência múltipla nos órgãos. A informação foi confirmada pelo Hospital Esperança, unidade de saúde em que ela estava internada.

A morte ocorreu às 12h55, de acordo com a direção médica do hospital. Segundo a neurologista Silvia Laurentino, Graça estava em coma profundo e estava sendo monitorada para uma possível doação de órgãos, desejo sinalizado pela família. “Estávamos monitorando para entrar em contato com a central de transplantes e estava tudo ok”, relata.

No entanto, o funcionamento irregular dos órgãos foi notado pouco antes das 13h. “O coração começou a bater muito fraquinho e a pressão caiu subitamente. Nessas condições não houve tempo de fazer o contato para todo preparo para doação [de órgãos]”, disse a médica.

O velório está marcado para começar às 19h deste sábado (8), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. A cremação acontece às 16h do domingo (9). (G1)