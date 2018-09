Grande carreata pró-Bolsonaro acontece neste sábado (29), em Serra Talhada

A carreata pró-Bolsonaro que ocorreu no dia 22 foi um sucesso sem precedentes. Sem verba, sem gratificações, concretizada apenas pela iniciativa popular, seus organizadores conseguiram amealhar um número expressivo de participantes (em torno de 300 carros e 250 motos). Feito inédito e surpreendente em nossa cidade, assim como todo o movimento nacional em torno da candidatura de Bolsonaro. Mesmo com o silêncio e a ausência de comentários de parte da imprensa local, a carreata que aconteceu neste sábado é, indubitavelmente, um feito memorável.

No próximo sábado, dia 29, os membros do Direita Pernambuco prometem efetuar uma manifestação ainda maior. Aquecendo a divulgação nas redes sociais, a expectativa geral é de que a carreata vindoura, conseguirá suplantar a anterior, o que não seria de todo impensável. O eleitorado de Jair Bolsonaro em Serra Talhada está impregnado de um profundo anseio por mudança. Querem um Presidente que efetivamente lhes represente, mais firme, mais incisivo nas questões e problemas cruciais da sociedade brasileira. E é no candidato do PSL que todas essas esperanças, por ora, estão congregadas.

A concentração será a partir das 17 horas, em frente ao Mercantil Santana. A carreata seguirá pela Isidoro Conrado, avenida Afonso Magalhães, rua Manoel Pereira Lins, indo em direção até a praça da Academia das Cidades, no IPSEP.

A menos de duas semanas do 1° turno das eleições, é o momento de reunir e externar forças, por um Brasil melhor. Por conseguinte, esperamos a presença e adesão de todos os serra-talhadenses que tem o mesmo sentimento.

