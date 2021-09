Grande incêndio causa aflição e desespero em Serra Talhada

Na tarde desta quarta-feira (01), os moradores que residem nas proximidades da rodovia que liga Serra Talhada à Santa Rita, PE-418, passaram por clima de aflição e desespero.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Nayn Neto, um incêndio deu-se início por volta das 14h, na vegetação, chegando próximo de uma residência.

Em um vídeo divulgado nos grupos de WhatsApp é possível observar o desespero da moradora, “me ajude, o incêndio está chegando perto da minha casa, chame os caminhão-pipa que vocês conhecem”, clamou.

O Portal NN, entrou em contato com Major Wamberg, responsável pelo Corpo de Bombeiros, e contou detalhes.

“Já estão tentando conter o avanço das chamas 8 Bombeiros Militares e 12 brigadistas do Prev-Fogo com três viaturas e equipes do IBAMA”, afirmou.

A autoridade ainda informou que o incêndio foi controlado, pois o pior poderia acontecer, nas proximidades existe uma unidade de produtos hospitalares.

“Com o fogo chegando próximo a essa usina de produtos hospitalares e a mais duas residências, as equipes concentraram esforços em logo conter as chamas nesses locais, depois as equipes avançaram em mais duas frentes e ainda estão por lá. A causa do incêndio ainda está sendo avaliada, começou por volta das 14h”.

Já são mais de três horas de ocorrência, mas até o momento não houve registros de feridos.

Do Nayn Neto