Grávida de 6 meses é agredida com socos em Sertânia; esposo é suspeito

Uma jovem grávida de 18 anos foi agredida com socos pelo esposo no último domingo (23) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava caída na Praça de Eventos Olavo Siqueira, próximo ao hospital da cidade.

A mulher relatou que o suspeito desferiu socos e apertou o pescoço dela, o que resultou em diversas escoriações pelo corpo. A vítima foi levada para o hospital local, onde ficou em observação.

Foram realizadas buscas para localizar o suspeito, mas até o momento desta publicação ele não foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)