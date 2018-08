Grávida morre em acidente após ser arremessada para fora de veículo na BR-232, no Agreste de PE

Uma mulher grávida morreu em um acidente após ter sido arremessada para fora de um veículo na BR-232, em Pesqueira, Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu no sábado (25), mas as informações foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (27).

De acordo com a PRF, o motorista do carro em que a mulher estava perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

O condutor do automóvel ficou ferido e foi levado para um hospital do município. O estado de saúde dele não foi informado. A mulher morreu no local.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Pesqueira.

Do G1