Greve dos caminhoneiros chega ao 7º dia no Agreste e Sertão de Pernambuco

Na manhã deste domingo (27), caminhoneiros realizam protestos pelo sétimo dia consecutivo no Agreste e Sertão de Pernambuco. A manifestação é contra o aumento no preço dos combustíveis.

O presidente Michel Temer editou no sábado (26) um decreto que permite ao governo assumir o controle de caminhões para desobstruir as rodovias.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, continuam interditados trechos das BRs 423, em Garanhuns e Iati; 424, em Caetés e Pedra; 316, em Floresta; 104 em Caruaru; e 232, em Caruaru, Sertânia, Belo Jardim e Pesqueira. Carros de passeio, veículos de emergência, motos e ônibus passam pelos locais, segundo a PRF.

Moradores de Caruaru apoiam os protestos e doam alimentos e água a caminhoneiros que estão às margens da BR-104. O Disque Denúncia suspendeu atividades e só volta a funcionar na segunda (28).

Na quinta (24), a Prefeitura de Caruaru decretou estado de emergência no município. De acordo com a assessoria de imprensa do município, algumas medidas foram tomadas até que a greve encerre e seja tudo normalizado. (G1)