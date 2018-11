Grupo Assaí Atacadista se prepara para se instalar em Serra Talhada; 35 milhões serão investidos

O grupo Assaí atacadista e autosserviço, criado em 1974 em São Paulo, pelo empresário Rodolfo Jungi Nagai, vendido por grandes cifras ao grupo francês, Casino, que controla a Companhia Brasileira de Distribuição, fazendo negócios como GPA, está presente em todos os estados brasileiros, e adquiriu um terreno em Serra Talhada, onde fará um investimento de R$ 35 milhões.

De acordo com o proprietário do terreno, Helio Ferraz, o grupo adquiriu dele, uma área de 20.000 metros, próximo ao Shopping Serra Talhada, em frente à distribuidora de bebidas Jodibe,

onde irá funcionar.

“A obra é de 35 milhões e o terreno que nós vendemos ao grupo foi de 20 mil metros quadrados, mas a área construída será de cerca de 10 mil metros quadrados. É um grande empreendimento que vai também gerar muitos empregos no município”. Disse Ferraz, destacando o projeto.

“O projeto tem área de 4.700 metros para loja, 2.650 m², para garagens, com 327 vagas, e para carga e descarga,

que fica integrado com o deposito, 2.250 metros quadrados”.

Ainda de acordo com Ferraz, o grupo quer “iniciar já em dezembro as obras de terraplanagem no terreno, para iniciar as edificações em janeiro de 2019”.

Do Leia Mais PE