Grupo Cavalgada Feminina destaca a força da mulher serra-talhadense

Fotos cedidas ao Jornal Desafio Online, por Érica Inácio.

O Grupo de Cavalgada Feminina de Serra Talhada, esteve participando pelo segundo ano consecutivo na última segunda-feira (06), do desfile cívico em alusão aos 168 anos de emancipação política da Capital do Xaxado.

Dezenas de amazonas invadiram as ruas de Serra Talhada para homenagear as mulheres, que estão se integrando cada vez mais no mercado de trabalho.

Durante o desfile cívico, o Grupo de Cavalgada Feminina deixou uma mensagem de alerta, para o número alto de violência doméstica e feminicídio no País.

Por fim, as amazonas clamaram por paz em nosso município.