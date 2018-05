Grupo com fantasias da série ‘La Casa de Papel’ que tentou invadir centro de triagem é denunciado pelo MPPE

Os homens que, fantasiados da série La Casa de Papel, tentaram invadir o Centro de Triagem Professor Everaldo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE). A tentativa de invasão aconteceu no dia 17 de abril.

O grupo era formado por quatro pessoas, sendo uma delas um adolescente. Os três adultos foram denunciados pelos crimes de atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública, desacatar funcionários públicos no exercício da função, provocar alarme ou ato capaz de produzir pânico ou tumulto, além de corrupção de menor de 18 anos.

A denúncia foi oferecida pela Promotoria de Justiça de Abreu e Lima. “No dia 17 de abril os denunciados, agindo com manifesto dolo, ingressaram sem autorização no Cotel, atentando gravemente contra a segurança do estabelecimento prisional”, diz o texto da denúncia.

Com macacões vermelhos e máscaras do pintor espanhol Salvador Dalí, o grupo foi detido por agentes penitenciários e encaminhado para a Delegacia de Paulista, também na Região Metropolitana. Depois de audiência de custódia, eles foram liberados sob pagamento de fiança.

A promotoria aponta ainda que o grupo se aproximou de uma estrutura de alta segurança da unidade prisional, desencadeando atuação imediata dos agentes penitenciários, que acreditaram estar em curso uma invasão com a finalidade de resgate de presos.

O Ministério Público afirma ainda que, além de ocasionar risco de morte, em razão da possibilidade de serem efetuados tiros contra eles, a ação dos denunciados gerou tumulto generalizado no centro de triagem.

“Grande parte dos agentes penitenciários foram mobilizados para contenção e dominação dos invasores, fato que deixou outras áreas do estabelecimento vulneráveis e ocasionou evidente perigo ao serviço prestado pelo Cotel”, aponta ainda a denúncia.

Entenda o caso

Com macacões vermelhos e máscaras do pintor espanhol Salvador Dalí, o grupo foi encaminhado à Delegacia de Paulista, também no Grande Recife. Ao WhatsApp da TV Globo, foram enviadas mensagens informando que o grupo era composto por youtubers pernambucanos que tentavam gravar uma pegadinha.

Nas redes sociais, um dos integrantes do grupo postou vídeos no início da noite do dia 16 de abril usando um macacão vermelho e máscaras de Dalí. Em seguida, foram gravadas imagens em frente a uma agência bancária que, segundo ele, fica em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil, o grupo entrou na unidade prisional portando celular e causando tumulto no local. Inicialmente, o caso foi registrado pelo delegado Diego Pinheiro, titular da Delegacia de Paulista.

Em nota, o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, recriminou a tentativa de invasão e classificou como uma “irresponsabilidade inimaginável”. Ele lembrou a tentativa de resgate que deixou 21 pessoas mortas no Complexo Prisional de Santa Izabel, no Pará, e disse que o grupo poderia “facilmente ser confundido com estes mesmos criminosos”. (G1)