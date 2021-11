Grupo de amigos tem maconha apreendida pela polícia em Serra Talhada

A Polícia registrou TCO contra um grupo de amigos que portavam entorpecente no Bairro Alto Bom Jesus, na tarde dessa terça-feira (16).

Os Policiais Militares do 14º BPM que realizavam patrulhamento no endereço citado, visualizaram os envolvidos em atitude suspeita e ao procederem com a abordagem encontraram um invólucro plástico contendo uma porção de maconha.

Na ocasião, os imputados informaram que haviam comprado o entorpecente juntos e que seria para o uso de todos.

Diante o fato, os imputados foram conduzidos para a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Villa Bela Online