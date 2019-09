Grupo de Serra Talhada vai se apresentar em festival de folclore no México

O Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, vai participar de um festival de folclore no México. Será a única atração brasileira a se apresentar no Festival Internacional de Folclore Latino-americano, que vai acontecer em Iguala de la Independencia, cidade do estado de Guerrero, entre os dias 5 e 17 de setembro.

“É gratificante ver o trabalho do Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, a cultura e a história de Serra Talhada sendo reconhecidos no mundo e, em especial no México, pelo grupo sair da Terra de Lampião e ir dançar xaxado na terra de Zapata e Pancho Villa”, afirma a presidente da Fundação Cabras de Lampião, Cleonice Maria.

De acordo com a assessoria, o evento reúne grupos de toda América Latina em uma “festa de valorização das tradições e dos costumes legados pelos antepassados, numa mescla das mais distintas manifestações culturais”. (G1)