Grupo mata homem dentro de casa e assassina dois irmãos com mais de 30 tiros em Pernambuco

Três homens foram assassinados na madrugada desse sábado (21), no município de Ipojuca, no Grande Recife. Um deles foi morto dentro de casa por não saber onde estava o alvo dos criminosos e dois irmãos foram arrastados enquanto dormiam e executados com mais de 30 tiros na rua em frente à residência deles.

A principal linha de investigação é que as mortes estejam relacionadas ao tráfico de drogas na região. Segundo a Polícia Civil, um grupo de homens encapuzados e com máscaras entrou na comunidade do Jagatá à procura do alvo do assassinato.

Os criminosos invadiram, primeiro, a casa de Welington Rufiliano Gomes de Souza, que foi assassinado por não saber a localização da pessoa que o grupo procurava para matar, de acordo com a polícia.

Em seguida, eles entraram na casa de Alex de Jesus Menezes e Bruno de Jesus Menezes, que estavam dormindo quando os criminosos chegaram. Os irmãos foram arrastados pelo grupo para a frente da residência onde viviam e foram assassinados com mais de trinta tiros.

O caso foi registrado pela delegada Gleide Ângelo, que estava de plantão na Força-tarefa de Homicídios. As investigações ficam a cargo da Divisão de Homicídios Sul da Polícia Civil. (G1)