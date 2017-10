Grupo protesta contra Aécio e Temer e complica trânsito na BR-232, inclusive em Serra Talhada

Movimentos sociais e instituições ligadas aos trabalhadores promovem na manhã desta quarta-feira (1), diversos bloqueis nas estradas do Estado em protesto aos cortes feitos pelo Governo Federal nos programas da Agricultura Familiar. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Pernambuco (Fetape), uma das organizadores do protesto que bloqueia trechos das BR s 101 e 232, tem objetivo de denunciar os cortes no orçamento destina aos programas voltados para os trabalhadores rurais em todo país como a verba para a reforma agrária e a agricultura familiar.

Além da Fetape ainda estão participando integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Confederação Nacional dos Trabalhadores (Contag). Ainda segundo o movimento estão bloqueadas os trechos na BR 232 nas proximidades de Caruaru, Agreste do Estado, Escada, Mata Sul, na BR 101 na entrada de Goiana, na Região Metropolitana do Recife. Ainda na cidade de Bodocó, Sertão do Araripe, e Serra Talhada no Sertão do Pajeú. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são nove pontos de bloqueio no estado.

Em alguns desses pontos os manifestantes estão tocando fogo em pneus e entulhos. Eles protestam ainda contra o governo do presidente Michel Temer e contra o retorno do senador Aécio Neves ao Senado Federal. A mobilização também faz parte da Jornada Nacional de Lutas de Outubro. Iniciada segunda-feira (16) com mobilizações em nove estados e no Distrito Federal. São mais de 15 mil trabalhadores realizando ações em todo país, segundo o movimento.

Da Folha de Pernambuco