Grupo suspeito de estelionato é preso no Sertão de Pernambuco

Quatro pessoas suspeitas de formar uma quadrilha que praticava estelionato foram presas nessa quinta-feira (31), em Tuparetama, no Sertão de Pernambucano, após aplicar golpes em Iguaraci. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 23º BPM foram acionados após a descoberta das ações do grupo, montaram barreiras nas possíveis rotas de fuga e interceptaram o veículo onde os suspeitos estavam.