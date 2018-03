Grupo suspeito de tráfico de drogas é detido com maconha e crack em Pernambuco

Quatro jovens, de 18, 19, 23 e 24 anos, e um adolescente, de 16, foram detidos suspeitos de tráfico de drogas em Água Preta, Mata Sul de Pernambuco. O caso ocorreu no sábado (10) e foi divulgado nessa segunda-feira (12).

De acordo com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), com eles foram encontradas porções de maconha e crack, duas balanças de precisão, um simulacro de revólver e R$ 817 em espécie.