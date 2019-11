Grupo suspeito de tráfico de drogas, roubos e homicídios é preso em Pernambuco

Cinco homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, roubos e homicídios na quarta-feira (30) em Gameleira, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os policiais reberam uma denúncia de que o grupo estava utilizando um carro para cometer os crimes.

Ainda segundo a PM, dois dos suspeitos estavam no veículo quando foram abordados. Durante a abordagem foi constatado que o automóvel havia sido roubado no dia nove de outubro deste ano em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

Os outros três suspeitos foram encontrados em uma casa na Vila Bom Sucesso. Com o grupo também foram apreendidos espingardas, celulares, droga e vestimentas possivelmente utilizadas para práticas de roubos e explosões a bancos.Os envolvidos, juntamente com todo material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)