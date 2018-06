Grupo suspeito de tráfico é preso com 15 kg de maconha no Agreste de PE

Cinco pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas nessa quinta-feira (14) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava com 15 kg de maconha.

Ainda segundo informações da PM, a droga estava com uma mulher, dois homens e dois adolescentes em uma residência na Vila Campos, na zona rural do município. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia de plantão. (G1)