Grupo suspeito de tráfico é preso com 2,5 kg de maconha e R$ 2 mil em PE

Duas mulheres foram presas e três homens detidos na noite do último sábado (11), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O serviço de Inteligência do 24º Batalhão da Polícia Militar constatou que no bairro de Polispacas havia um grande fluxo de pessoas em uma residência e acionou o efetivo.

Ao chegar no local, os policiais localizaram a primeira mulher, que indicou onde a segunda estaria guardando o material ilícito. Nas buscas, os policiais encontraram cerca de 2,5 kg de maconha, 95g de cocaína, embalagens plásticas para o acondicionamento das drogas, uma balança de precisão, R$ 2.060 em espécie e sete celulares.

O grupo e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)